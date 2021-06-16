Костромичей предупредили о новых коронавирусных ограничениях

В Костромской области ввели новые ограничения на фоне нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, пишет портал «Kostroma.Today».
Главный костромской санитарный врач Александр Кокоулин обратил внимание на рост заболеваемости COVID-19.
В этой связи еще на месяц продлен запрет массовых мероприятий с участием более пятидесяти человек.
Костромичам, вернувшимся из других регионов, предстоит в течение семи дней находиться на самоизоляции. Это не затронет вакцинированных и людей с антителами после болезни.
Еще одно ограничение — заполняемость концертных залов на пятьдесят процентов.