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Среда, 16 июня, 2021
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Костромичей предупредили о новых коронавирусных ограничениях

Никита Брыкин
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В Костромской области ввели новые ограничения на фоне нестабильной ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, пишет портал «Kostroma.Today».

Главный костромской санитарный врач Александр Кокоулин обратил внимание на рост заболеваемости COVID-19.

В этой связи еще на месяц продлен запрет массовых мероприятий с участием более пятидесяти человек.

Костромичам, вернувшимся из других регионов, предстоит в течение семи дней находиться на самоизоляции. Это не затронет вакцинированных и людей с антителами после болезни.

Еще одно ограничение — заполняемость концертных залов на пятьдесят процентов.

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