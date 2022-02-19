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Суббота, 19 февраля, 2022

Костромичей напугали страшные звуки от вышки сотовой связи

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Костромичей напугали страшные звуки от вышки сотовой связи

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Жителей района Черноречья напугали звуки, которые исходят от вышки сотовой связи, установленной недавно на улице Северной Правды, пишет Kostroma.Today.

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По словам костромичей, накануне поднялся сильный ветер, и столб стал качаться из стороны в сторону. При этом этот процесс сопровождался гулом и скрежетом.

«Небольшие порывы ветра, а она уже вся качается с большой амплитудой и издает металлические звуки. Ждем, когда упадет», — написал костромич в соцсетях.

При этом многие пользователи успокоили взволнованных горожан, отметив, что все вышки качаются от ветра, но ни одна еще не упала.

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