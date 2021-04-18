Костромичам пообещали штром со снегом

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На следующей неделе в Костромской области ожидается шторм, снег и грозы. Об этом свидетельствуют данные портала Gismeteo.

Так, уже со вторника значительно понизится температура. Синоптики пообещали минусовую температуру в ночь с понедельника. Днем минимальная температура составит +6 градусов в среду.

В тот же день в регионе ожидается снег с дождем и сильный штормовой ветер порывами 19 м/с. Сильный ветер сохранится в четверг, 22 апреля, и субботу, 23 апреля. Тогда порывы ветра снизятся до 16 м/с.

Костромичам пообещали и грозы, которые пройдут с четверга по субботу.