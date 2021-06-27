Костромичам объяснили отсутствие антител после прививки

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В департаменте здравоохранения Костромской области объяснили, почему после прививки могут не появиться антитела, пишет портал «Kostroma.Today».

Ранее некоторые костромичи пожаловались, что после вакцинации они сдали тест на антитела, который оказался отрицательным.

Подчеркивается, что в данной ситуации речь идет об индивидуальной особенности организма, которая встречается примерно у десяти процентов привившихся.

В ведомстве отметили важность другого фактора, а именно клеточной памяти, которая вырабатывается после прививки. Именно это предотвращает тяжелые формы заболевания.