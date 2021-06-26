Костромичам без прививок откажут в плановой медицинской помощи

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Жители Костромской области, которые не вакцинировали от коронавируса, с 5 июля останутся без плановой медицинской помощи, пишет портал «Kostroma.Today».

Подчеркивается, что для приема в областных больницах необходимо предъявить сертификат о вакцинации. Это можно будет сделать после введения в организм первого компонента вакцины.

Отметим, что под оказанием плановой медпомощи понимание лечение болезней, которые не сопровождаются угрозой жизни пациента.

Подчеркивается, что по старым правилам будет вестись плановая госпитализация пациентов, лечение которых нельзя откладывать или прерывать.