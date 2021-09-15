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Среда, 15 сентября, 2021
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Костромич рассказал правду о ковидном отделении в ЦРБ

Никита Брыкин
Костромич рассказал правду о ковидном отделении в ЦРБ

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Бывший редактор волгореченской газеты «Век» Иван Лемехов рассказал о своем пребывании в костромской ЦРБ с диагнозом COVID-19, пишет K1News.

Мужчина рассказал, что попал в седьмую палату на втором этаже в отделение хирургии.

«Вместо пружин на кровати три нестроганых доски. Пятна каких-то человеческих жидкостей на постельном белье. Грязь на полу», – утверждает костромич.

Также пациент пожаловался, что вынужден ютиться с четырьмя другими больными в помещении размером с маленькую кухню.

Лемехов также заявил, что ему пришлось чинить сливной бочок в туалете отделения и выпрашивать у медсестер уколы.

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