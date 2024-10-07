Косметолог Нелюбова назвала продукты вредные для кожи лица

При наличии проблемной кожи важно соблюдать правила питания, заявила член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Ольга Нелюбова в беседе с NEWS.ru. По её словам, молочные продукты, острая пища и продукты с высоким гликемическим индексом негативно влияют на состояние кожи лица, вызывая высыпания.

«Простые углеводы особенно вредны для нашей кожи. В этот список включаем продукты с высоким гликемическим индексом — белый хлеб, белый сахар, кондитерские изделия. Также молоко и молочные продукты из цельного молока (сухое, коровье молоко, растительное молоко). Не рекомендую и добавки, содержащие сывороточный протеин, например, коктейли для набора мышечной массы. Кроме того, острая пища способствует обезвоживанию кожи и воспалительным процессам, что также не полезно для кожи с высыпаниями», — отметила Нелюбова.

Косметолог также обратила внимание на то, что алкоголь содержит сахар, который повышает уровень глюкозы в крови. По её словам, употребление спиртных напитков способствует снижению коллагена, что ускоряет процесс старения кожи.

«Нужно помнить, что наша кожа тесно связана с тем, что мы едим. Если у человека присутствуют кожные заболевания, то неправильный рацион будет усугублять состояние кожи. Для таких актуальных проблем, как акне, розацеа, особенно важно регулировать свой рацион, особенно при активных высыпаниях», — заключила Нелюбова.