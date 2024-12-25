Неправильное положение тела во время сна может ускорять появление морщин и других возрастных изменений. Об этом рассказал косметолог Георгий Кабулов из Damas Medical Center в беседе с «Газетой.Ru».

Эксперт пояснил, что сон на боку или животе приводит к натяжению кожи или её сминанию, что особенно заметно на шее, в области декольте и на лице.

«Чем меньше упругость кожи, тем больше она подвержена таким изменениям», — отметил врач.

По словам Кабулова, привычка спать на одной стороне тела может вызывать асимметрию лица. Потеря объема и усиление природной асимметрии становятся заметны даже без косметических вмешательств. Для тех, кто использует филлеры, это требует индивидуального подхода к коррекции черт лица.

Как минимизировать риск

Для предотвращения таких проблем косметолог советует спать на спине. Важно соблюдать правильное положение головы.

«Слишком высокая подушка приводит к сморщиванию шеи, а плоская — к скоплению жидкости в верхней части тела, что вызывает отёчность глаз», — пояснил он.

Кабулов рекомендовал ортопедические подушки с углублениями и валиками, которые фиксируют голову в анатомически правильном положении. Также он подчеркнул, что наволочки из сатина, атласа или шелка уменьшают трение кожи о ткань, что помогает бороться с морщинами и прыщами.

Правильное положение во сне и выбор качественного постельного белья могут стать важными факторами в профилактике преждевременного старения. Эксперт напомнил, что забота о коже должна включать не только косметические процедуры, но и внимание к деталям повседневной жизни.