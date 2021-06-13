Кошмар на улице Грибоедова

- Advertisement -

В редакцию «7info» обратилась жительница дома 24/5 на улице Грибоедова. Зимой рязанка приобрела квартиру и думала, что жизнь наладится. Квартира расположена на верхнем этаже, но проконсультировавшись со специалистами по кровле, сомнения о приобретении этого жилья отпали, ведь между потолком и крышей находится дополнительный технический этаж. К тому же в 2020 году в доме был произведён ремонт кровли.

Первые «звоночки» прозвенели весной, когда после снежной зимы на белом потолке стали проявляться жёлтые разводы и капать по стояку. Рязанка обратилась в управляющую компанию «УК Центр». И получила довольно странный ответ… Вместо того чтобы принять меры, её спросили зачем была куплена квартира на последнем этаже.

Апогеем безучастия управляющей компании стала вторая неделя июня, во время которой на Рязань обрушились ливни с грозами.

7 июня вода залила электрический щиток, расположенный на лестничной клетке, в результате чего квартира осталась без электроэнергии. В течение пяти дней рязанка просила управляющую компанию принять меры, в том числе самостоятельно попасть на крышу и сделать хоть что-то.

В настоящий момент никаких мер по устранению экстренной аварийной ситуации со стороны ООО «УК Центр» не предпринимается. Жильцы шестой день сидят без электричества, вода льётся в квартиру, испортила потолок и стены. Помимо того, что в квартире нет света, с потолка монотонно капает, и от исходящих звуков можно сойти с ума.

Если у вас возникали подобные ситуации и вы знаете пути устранения такой проблемы, напишите, пожалуйста об этом в комментариях. Давайте поможем человеку хотя бы советом.