Четверг, 6 июня, 2024

Корпорация развития Рязанской области подтвердила высокий уровень сервиса и качество работы с инвесторами

Автор: 7info

Опубликовано

Корпорация развития Рязанской области вновь доказала эффективность и высокий стандарт работы с инвесторами. 5 июня исполнительный директор Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) Рафаэль Хусяиншин вручил свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы генеральному директору корпорации Вячеславу Несину. По итогам оценки, Рязанская область вошла в число институтов развития с самыми высокими показателями по качеству работы и сервиса для инвесторов.

Церемония вручения состоялась в рамках общего собрания членов и заседания Правления НААИР в первый день Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024. Мероприятие включало дискуссии, подписание партнерских соглашений и меморандумов.

В ходе собрания обсуждалась роль региональных агентств развития в повышении инвестиционной привлекательности, результаты исследований региональных инвестиционных карт, и инвестиционных порталов как элементов Регинвестстандарта 2.0. Рафаэль Хусяиншин представил планы работы НААИР на второе полугодие текущего года, включая проведение совместных мероприятий в различных регионах России.

Эксперты НААИР выделили несколько приоритетных направлений работы, таких как продолжение внедрения элементов Региональных инвестиционных стандартов (РИС), совершенствование механизмов инвестиционного налогового вычета на региональном и федеральном уровнях, регулирование трудовой миграции, создание фондов промкооперации в регионах. Ассоциация также планирует объединить региональные «клубы инвесторов» под единым руководством НААИР.

Рязанская область получила признание за успешные практики, в частности, за проект «Инвестиционный маркетплейс», который планируется продвигать на международном уровне.

Вячеслав Несин заключил соглашения об укреплении двусторонних отношений с AIM Congress, ведущей инвестиционной платформой на Ближнем Востоке, и с Корпорацией развития Запорожской области. Эти соглашения направлены на совместную организацию презентационных и обучающих мероприятий по вопросам инвестиций и поддержки бизнеса, а также на обмен положительным опытом сопровождения инвестиционных проектов. Стороны будут продвигать преимущества и предложения, перспективные для инвесторов.

Сотрудничество с новыми деловыми партнерами обещает расширение возможностей для привлечения инвестиций и усиление поддержки предпринимательства в регионе, что способствует дальнейшему экономическому росту и развитию Рязанской области.

Корпорация развития Рязанской области подтвердила высокий уровень сервиса и качество работы с инвесторами
Корпорация развития Рязанской области подтвердила высокий уровень сервиса и качество работы с инвесторами
Корпорация развития Рязанской области подтвердила высокий уровень сервиса и качество работы с инвесторами
Корпорация развития Рязанской области подтвердила высокий уровень сервиса и качество работы с инвесторами

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