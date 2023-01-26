Четверг, 26 января, 2023
Татьяна Проводина

Корова Азиатка из Шацкого района стала рекордсменкой Рязанской области по надою в 2022 году, дав свыше 18 тонн молока

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Фото с сайта минсельхоза Рязанской области

Корова по кличке Азиатка с животноводческого комплекса «Шацк» компании «Ока Молоко» в прошлом году дала больше всех молока в Рязанской области.

За 305 дней периода лактации она дала 18 335 килограммов молока, жир 3,76%, белок 3,51%. В минсельхозе Рязанской области отметили, что средний надой на одну корову по региону составляет 9 тонн. Средний надой на комплексе «Шацк» в селе Ольхи – около 11 тонн молока за год от одной коровы.

Корова Азиатка из Шацкого района стала рекордсменкой Рязанской области по надою в 2022 году, дав свыше 18 тонн молока

В среднем Азиатка давала больше 60 литров молока в сутки, а в пик продуктивности – 74 литра. У Азиатки эта лактация третья по счёту, которая у коров обычно и бывает наиболее продуктивной. Сейчас Азиатка готовится к четвёртому отёлу, и специалисты надеются, что в 2023 году она вновь покажет достойный надой.

Зоотехник-селекционер Дмитрий Сязин рассказал, что корова Азиатка – голштинской породы, родилась 5 лет назад в Чехии, а в возрасте полутора лет приехала «на постоянную работу» в Шацкий район.

Предприятие «Ока Молоко» входит в группу компаний «ЭкоНива». Компания «Ока Молоко» имеет статус племенного репродуктора по разведению КРС голштинской породы.

Корова Азиатка из Шацкого района стала рекордсменкой Рязанской области по надою в 2022 году, дав свыше 18 тонн молока

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