В Рязанской ОКБ применяют способ лечения коронавируса, позволяющий избежать ИВЛ

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Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов на своей странице в соцсети рассказал о методике, которая помогает избежать ИВЛ во время болезни.

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Самое тяжелое следствие коронавирусной инфекции — недостаток кислорода, пояснил врач. Пациенты не могут дышать от того, что поражаются легкие. В результате падает общая насыщенность организма кислородом и справляться с заболеванием становится все труднее.

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В ОКБ используют терапию, проверенную временем, — гипербарическую оксигенацию воздуха. ОКБ — единственная больница в регионе, обладающая этим оборудованием, отмечает Хубезов. ГБО не заменяет искусственную вентиляцию легких, но помогает лечить пациентов более эффективно. Этот способ лечения использовали и в Китае, он подходит для пациентов со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции.

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В герметичной камере создается повышенное давление кислорода. У пациентов, которые находятся внутри, увеличивается содержание кислорода в крови, органах и тканях, в пять, а иногда и в десять раз. В результате уменьшается одышка, улучшается общее самочувствие, снижается температура тела. Некоторым из пациентов такая терапия помогла избежать искусственной вентиляции легких.

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