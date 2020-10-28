В Рязанской области ужесточили антикоронавирусные ограничения

В распоряжение губернатора Рязанской области о противокоронавирусных мероприятиях внесены изменения. Текст документа опубликован на сайте газеты «Рязанские ведомости».

В Рязанской области запрещается проведение публичных мероприятий. Исключение составляют проводимые театрами, кинотеатрами, цирком. На них заполняемость зала не должна превышать 30%. Также разрешены спортивные мероприятия, заполняемость залов на них ограничена 10%. В новом распоряжении ограничивается время проведения этих разрешённых мероприятий – с 06.00 до 23.00.

Кроме того, внесено изменение в график работы заведений общепита. Они должны быть закрыты с 23.00 до 06.00.

реклама

Также губернатор предложил Роспотребнадзору, полиции и Росгвардии усилить контроль за соблюдением гражданами антикоронавирусных ограничений.