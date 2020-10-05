В Рязанской области коронавирусом болеют 669 детей

По данным опергруппы правительства Рязанской области, по состоянию на 11:00 5 октября в регионе болеют 669 детей. Заразившиеся есть как среди малышей, так и среди подростков.

— Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет. Таких людей насчитывается уже 3 392 человека. 2 652 заразившихся в возрасте от 18 до 45 лет, 1 386 — в возрастной группе от 65 до 80 лет, 323 — старше 80 лет, говорится в сообщении.

Кроме того, есть еще и люди с условно подтвержденным COVID-19. Так, в возрасте от 18 до 45 лет проверяют 13 человек, 26 человек в возрастной группе от 46 до 64 лет также находится на контроле врачей. Анализы проверяют у 10 человек в возрасте от 65 до 80 лет, у 3-х — в возрасте старше 80 лет и у 2-х детей.

Всего же, по данным опергруппы, в регионе выявили 8 422 случая заражения коронавирусом.