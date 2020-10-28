В рязанских больницах подготовили дополнительные места для пациентов с коронавирусом, сообщает ГТРК «Ока».

Сообщается, что ковидные отделения появились в больницах №4 и №11 в Рязани.

В частности, в 11-й больнице открыли 80 коек для больных COVID-19. 14 октября они начали приём пациентов, за три дня все места были заняты. Кроме того, в больнице развёрнут пневмокаркасный модуль от МЧС. Там лечат больных, которым необходим гемодиализ.

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Впервые ковидное отделение появилось в больнице №4 – весной она работала в обычном режиме. Там также развёрнуто 80 коек, пациентов принимают с 26 октября.

– Всего же на сегодняшний день в области коечный фонд развернут более чем на полторы тысячи 1500 мест. И это не предел, – отмечает ГТРК «Ока».

На данный момент коечный фонд для пациентов с коронавирусом загружен на 75%. Месте на случай ухудшения ситуации есть.