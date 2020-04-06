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В Рязани в связи с коронавирусом открыт coll-центр для больных ревматизмом

В Рязани в связи с распространением коронавирусной инфекции открыт coll-центр для больных иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями. Об этом сообщает сайт минздрава Рязанской области.

Необходимость открытия линии обусловлена тем, что коронавирус особенно опасен для людей со сниженным иммунитетом. Пациентов проконсультируют
по возможности продолжать лечение препаратами, оказывающими иммуносупрессивное действие – глюкокортикоидами, синтетическими базисными противовоспалительными препаратами (метотрексат, лефлуномид, микофенолата мофетил и др.), генно-инженерными биологическими препаратами, JAK ингибиторами, а также нестероидными противовоспалительными препаратами.

На вопросы больных ответит главный внештатный специалист-ревматолог министерства Здравоохранения Рязанской области, заведующая ревматологическим отделением  больницы №5 Рязани Ольга Филоненко по телефону: 8(4912)50-51-89.
Врач будет на связи с 12.00 до 14.00 с понедельника по пятницу.

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