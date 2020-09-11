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В Пензенской области на карантин закрыли семь классов

Иван Федоров

По данным на 9 сентября в Пензенской области отправили на карантин семь классов, сообщает PenzaInform. 

Все началось с обсуждения в социальных сетях ухода на карантин некоторых классов. Родители начали возмущаться тем, что спустя неделю обучения, учеников уже отправляют на дистанционное обучение. 

В региональном министерстве образования не смогли дать ответ, почему закрыли учебные заведения. Одни предполагают, что классы ушли на карантин из-за обнаружения ОРВИ, а другие уверены, что все дело в коронавирусе.

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