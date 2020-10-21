В Липецкой области вводят новые ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом

В среду, 21 октября, на заседании оперштаба Липецкой области было предложено ввести новые ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает ГТРК «Липецк».

Главный врач Липецкой области предложил прекратить работу кафе и ресторанов с 22:00 до 9:00, а также полностью запретить работы кальянных и клубов. Изменения, по мнению доктора, должны коснутся и организаций: работодатели должны перевести 30% своих работников на удаленный режим работы.

— Стоит отметить, что вторую волну коронавируса от первой отличает отсутствие крупных очагов заболевания. Несмотря на это, ситуация в регионе достаточно сложная. В связи с этим будет целесообразно ужесточить ответственность для нарушителей противоэпидемиологического режима, а конкретно для тех, кто не носит маски и не соблюдает требования к дезинфекции, — отметил глава регионального Роспотребнадзора Владимир Бондарев.

При этом на заседании заметили, что негативная динамика по заболеванию зафиксирована в Задонском, Хлевенском и Данковском районах.

А из-за роста количества заразившихся в соответствующие органы поступают сообщения о переводе беременных женщин на удаленный режим работы.

— Я хочу обратиться к жителям Липецка. Прошу вас, берегите себя. Хотя резервов у нас и достаточно, но остановить пандемию можно только общими усилиями, — высказался глава региона Игорь Артамонов.