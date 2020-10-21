В Липецкой области вводят новые ограничения из-за роста числа заболевших коронавирусом

В среду, 21 октября, на заседании оперштаба Липецкой области было предложено ввести новые ограничения из-за пандемии коронавируса, сообщает ГТРК «Липецк».
Главный врач Липецкой области предложил прекратить работу кафе и ресторанов с 22:00 до 9:00, а также полностью запретить работы кальянных и клубов. Изменения, по мнению доктора, должны коснутся и организаций: работодатели должны перевести 30% своих работников на удаленный режим работы.
При этом на заседании заметили, что негативная динамика по заболеванию зафиксирована в Задонском, Хлевенском и Данковском районах.
А из-за роста количества заразившихся в соответствующие органы поступают сообщения о переводе беременных женщин на удаленный режим работы.