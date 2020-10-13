В Алтайском крае осенние школьные каникулы продлят еще на одну неделю

Во вторник, 13 октября, министерство образования по Алтайскому краю рассказало, что каникулы в регионе начнутся вовремя, но продлятся на неделю больше.

Такое решение минобр приняло из-за большого количества заболевших различными вирусами. По данным ведомства, в настоящее время в регионе болеют 6 000 школьников, а это 2,4% учащихся.

— В этой связи министерство образования и науки Алтайского края предложило на оперативном штабе уйти школьникам на каникулы вовремя, то есть с 26 октября. При этом завершить каникулы предлагается на неделю позже – 8 ноября, — сообщает пресс-служба.

В минобре считают, что увеличенные каникулы позволят прервать цепочку заражения между учениками и учителями. Также если в классе обнаружат инфицированного, то всех учеников оттуда переводят на удаленный режим. Кроме того, в школах хотят ввести термометрию 2-3 раза в день, а не только при входе в школу.

— Если 30% и больше находятся на больничном, учебные заведения могут приказом директора объявить досрочные каникулы, — сообщил министр.