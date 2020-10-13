Вторник, 13 октября, 2020
15 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
КоронавирусCOVID-19Коронавирус мирНовости мираОбщество

В Алтайском крае осенние школьные каникулы продлят еще на одну неделю

Елена Лобанова

Во вторник, 13 октября, министерство образования по Алтайскому краю рассказало, что каникулы в регионе начнутся вовремя, но продлятся на неделю больше. 

Такое решение минобр приняло из-за большого количества заболевших различными вирусами. По данным ведомства, в настоящее время в регионе болеют 6 000 школьников, а это 2,4% учащихся. 

— В этой связи министерство образования и науки Алтайского края предложило на оперативном штабе уйти школьникам на каникулы вовремя, то есть с 26 октября. При этом завершить каникулы предлагается на неделю позже – 8 ноября, — сообщает пресс-служба. 

В минобре считают, что увеличенные каникулы позволят прервать цепочку заражения между учениками и учителями. Также если в классе обнаружат инфицированного, то всех учеников оттуда переводят на удаленный режим. Кроме того, в школах хотят ввести термометрию 2-3 раза в день, а не только при входе в школу. 

— Если 30% и больше находятся на больничном, учебные заведения могут приказом директора объявить досрочные каникулы, — сообщил министр.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанца будут судить за реабилитацию нацизма

Новости Рязани
46-летнего рязанца будут судить за реабилитацию нацизма. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области. С...
Узнать больше

Рязанка на федеральном телеканале поделилась рецептом каши с грибами

Новости Рязани
В эфире передачи «Доброе утро» на «Первом канале» рязанка рассказала, как готовить кашу с грибами. Сюжет с её участием вышел 10 октября.
Узнать больше

Рязанку осудили на 4 года за убийство своего отца

Новости Рязани
Суд вынес обвинительный приговор рязанце, убившей своего отца, сообщает пресс-служба следственного комитета по Рязанской области.  Следствие выяснило, что в...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют

Новости Рязани
Женский футбольный клуб «Рязань-ВДВ» ликвидируют. Соответствующее распоряжение правительства опубликовали в понедельник, 12 октября. На пресс-конференции, посвященной этому, выступил министр физической культуры...
Узнать больше

В Рязани появилось новое пространство женского фитнеса «Prime»

Новости Рязани
Теперь ещё больше жительниц Рязани смогут заботиться о своей фигуре с комфортом и удовольствием. В субботу, 10 октября, состоялось торжественное открытие женской...
Узнать больше

Рязанские десантники преодолели горные препятствия

Новости Рязани
В рамках горно-полевого выхода на территории комплекса «Четыре стихии» полигона «Раевский» в Новороссийске курсанты рязанского училища ВДВ провели специальное учение по преодолению...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

10 октября – День рождения ВКонтакте

Акценты
Соцсети прочно вошли в нашу жизнь. Причём – во все её сферы. Здесь мы смотрим фильмы, слушаем музыку, проходим обучающие курсы и...
Узнать больше

Трудности переезда. Как въехать в новое жилище с наименьшими потерями

Акценты
Народная мудрость гласит  «переезд равен двум пожарам». Транспортировка вещей  из пункта А в пункт Б, да и сама подготовка к этой ответственной операции иногда...
Узнать больше

Вино в ресторане: как не ошибиться с выбором?

Акценты
Рестораны в Рязани продолжают работать. В большинстве заведений поток клиентов пока не вернулся к уровню аналогичного периода 2019 года, но есть и...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+