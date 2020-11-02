Липецкая область получит около 43 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусом

Липецкая область получит около 43 млн рублей на обеспечение больных COVID-19 бесплатными лекарствами. Об этом пишет региональный оперштаб.

Речь идет о пациентах с легкой формой заболевания, которые лечатся дома под наблюдением врача. Им все препараты выдаются бесплатно по рецепту. Деньги на это направят из резервного фонда Правительства РФ.

Министерства здравоохранения и финансов должны будут в кратчайшие сроки довести деньги до регионов. Тогда руководители субъектов смогут оперативно организовать закупки необходимых медикаментов.