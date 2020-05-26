В Рязанской области впервые с начала пандемии COVID-19 число выздоровевших за сутки превысило количество новых заболевших. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.
По данным опергруппы, во вторник, 26 мая, из больниц Рязани выписано 86 выздоровевших пациентов. В то же время ранее сообщалось, что за сутки коронавирусом заболели 85 человек.
В общей сложности на 18 часов 26 мая в Рязани и области вылечились от коронавируса 788 человек. Всего в регионе подтверждено 3125 случаев коронавируса.
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