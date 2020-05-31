В больницах Рязани находятся почти 300 пациентов с коронавирусом

На воскресенье, 31 мая, в рязанских больницах остаются 296 пациентов с коронавирусом. 13 госпитализированных – дети. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Состояние 25 пациентов оценивается врачами как тяжёлое. 14 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Состояние 101 человека врачи оценивают как удовлетворительное, 170 пациентов – средней степени тяжести.
Все остальные заражённые коронавирусом переносят болезнь легче. Медики сообщают, что госпитализация им не требуется. Эти люди лечатся дома.
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