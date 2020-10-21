Более 300 рязанцев с коронавирусом находятся в больницах

В больницах Рязани и области находятся 308 пациентов с коронавирусом. Среди них – трое детей. Об этом в среду, 21 октября, сообщила оперативная группа регионального правительства.

По данным Минздрава Рязанской области, состояние 33 пациентов – тяжёлое. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 20 человек.

Состояние 71 пациента врачи оценивают как удовлетворительное, 204 – средней степени тяжести.

Остальные заражённые COVID-19 лечатся дома. По мнению медиков, госпитализация им не требуется, так как эти люди переносят болезнь в лёгкой форме.