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13 апреля председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин передал 50 компьютеров для детей на дистанционном обучении в Шиловском районе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус. По инициативе секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака разработана программа поддержки школьников на дистанционном обучении «Помоги учиться дома». Мы сейчас все вместе должны технически обеспечить семьи, которые находятся в трудном материальном положении», — написал Фомин.

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Компьютеры переданы в управление образования Шиловского района, их распределят по школам, а потом передадут нуждающимся семьям по решению родительских комитетов.

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☎️Телефон горячей линии управления 8(49136) 2-24-61.