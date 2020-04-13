Аркадий Фомин передал 50 компьютеров для детей на дистанционном обучении

Вера Бочкова

В Рязани состоялся большой виртуальный концерт

Коронавирус Рязань
Рязанская область присоединяется к всероссийской акции #спасибоврачам и запускает культурный флешмоб #искусствоврачам. В четверг 9 апреля, в 13.00 состоялся...
Узнать больше

В Спасском районе восстановлено движение по мосту через Оку

Новости Рязани
В Спасском районе Рязанской области восстановлено движение по мосту через реку Оку. Речь идёт о наплавном мосте у села Фатьяновка.
Узнать больше

Аркадий Фомин передал 50 компьютеров для детей на дистанционном обучении

Коронавирус
13 апреля председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин передал 50 компьютеров для детей на дистанционном обучении в Шиловском районе. Об этом он сообщил на...
Узнать больше
-

13 апреля председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин передал 50 компьютеров для детей на дистанционном обучении в Шиловском районе. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Дети и родители не должны становиться заложниками ситуации, которую вызвал коронавирус. По инициативе секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака разработана программа поддержки школьников на дистанционном обучении «Помоги учиться дома». Мы сейчас все вместе должны технически обеспечить семьи, которые находятся в трудном материальном положении», — написал Фомин.

Компьютеры переданы в управление образования Шиловского района, их распределят по школам, а потом передадут нуждающимся семьям по решению родительских комитетов.

☎️Телефон горячей линии управления 8(49136) 2-24-61. 

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани маршрутка сбила женщину на тротуаре

Новости Рязани
В понедельник, 13 апреля, около 11 часов на перекрёстке улиц Есенина и Маяковского в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщает телеканал ТКР.
Узнать больше

Опубликованы графики с динамикой заражения коронавирусом в Рязанской области

Новости Рязани
На сайте coronavirus-monitor.ru опубликованы графики, на которых показывается динамика заражения коронавирусом в Рязанской области.  Первый случай заражения в регионе...
Узнать больше

В Милославском районе ввели карантин из-за бешеного хорька

Новости Рязани
В двух сёлах Милославского района ввели карантин по бешенству животных. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».  Карантин действует с...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области коронавирусом больны 9 детей

Коронавирус Рязань
В Рязанской области коронавирусной инфекцией заражены 89 человек. Как сообщает опергруппа регионального правительства, среди заболевших - 9 детей: 2, 4, 8, 11,...
Узнать больше

В Рязанской области выросло количество заболевших коронавирусом

Коронавирус
В Рязанской области выявлено ещё 18 случаев заболевания COVID-19. Такие данные приводит официальный сайт Стопкоронавирус.РФ. В итоге в настоящее...
Узнать больше

Новые данные о коронавирусе в Рязанской области

Коронавирус
По данным на 8.30 понедельника, 13 апреля, в Рязанской области коронавирус выявлен у 71 человека. Об этом сообщает оперативная группа правительства региона.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани маршрутка сбила женщину на тротуаре

Опубликованы графики с динамикой заражения коронавирусом в Рязанской области

Уральский кондуктор угнал три автобуса после ссоры с супругой