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Аркадий Фомин обратился к депутатам с призывом поддержать медработников

3 апреля в Рязанской областной Думе состоялось заседание, на котором председатель Думы Аркадий Фомин обратился к коллегам с призывом помогать медицинским работникам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

— Как вы знаете, во всем мире набирает обороты коронавирусная инфекция.  В нашей стране принимаются превентивные меры, чтобы замедлить распространение  вируса, снизить количество зараженных людей, — сказал Фомин. — На передовой сейчас оказались медицинские работники. Доктора, медсестры, санитары,  рискуя здоровьем,  спасают жизни пациентам. В Рязанской области с инициативой оказать финансовую помощь медработникам и волонтерам-медикам выступил  губернатор региона Николай Любимов. Открыт специальный счет, куда каждый желающий может перевести средства. Я присоединился к этой акции и  призываю вас, коллеги, поддержать наших медицинских работников, которые работают с полной самоотдачей.

Фомин также предложил депутатам в ближайшее время провести дистанционные приёмы граждан, используя телефонную связь, социальные сети. По мнению главы регионального парламента, необходимо оперативно давать ответы по ситуации с коронавирусом и связанным с ней законодательным изменениям.

Председатель облдумы поблагодарил коллег за участие в доставке продуктов, лекарств пожилым людям, инвалидам, ветеранам, закупку средства защиты для медицинских  организаций и призвал продолжать волонтёрскую работу.

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