Контрольно-счётная палата проверяет эффективность расходования средств при строительстве онкодиспансера в Рязани

Контрольно-счётная палата (КСП) Рязанской области начала проверку в региональном минстрое и Управлении капитального строительства Рязанской области.

Сотрудники КСП проверяют целевое и эффективное использование средств, выделенных из бюджета региона в 2020-2023 годах на строительство главного лечебного корпуса Областного клинического онкодиспансера в Рязани.

Эксперты проведут выборочные обмеры (осмотры) выполненных подрядчиками строительно-монтажных работ. Кроме того, проверят наличие оборудования и инвентаря.