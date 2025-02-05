Контрактник рассказал о своей службе в зоне СВО

По возвращении со службы контрактникам активно помогают вернуться к мирной жизни. Одна из таких историй – о Валерии Морозове из Александро-Невского района. Ее рассказала администрация Рязани.

Мужчина заключил контракт в январе 2023 года. Служил в отдельном разведбатальоне «Пересвет». Во время контрнаступления ВСУ под селом Берховка при массированном артиллерийском обстреле получил ранение.

«Разведгруппа нашего батальона из восьми бойцов при выполнении боевого задания по захвату «языка» попала в окружение. Мы добровольно вызвались им на подмогу. Двумя группами выдвинулись на позицию, оттянули огонь на себя. Бойцы вышли вместе с пленным. Противник переключился на нас, накрыв нас плотным перекрестным артиллерийским огнем», – вспоминает Валерий.

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Три месяца боец лечился в одном из лучших госпиталей нашей страны. Была опасность ампутации ноги, но, к счастью, врачи смогли её спасти. После выписки Валерий Морозов месяц проходил реабилитацию дома. Затем находился при своей части в Ростовской области, после чего был уволен в запас.

Сейчас Валерий Викторович возвращается к мирной жизни. Говорит, что помогают ему в этом все социальные службы района, а также фонд «Защитники Отечества». В ближайших планах мужчины – закончить с оформлением всех документов и приступить к новой работе.

Если вы готовы прийти на подмогу защитникам рубежей Родины, обратитесь в пункт отбора на службы по контракту или в военкомат по месту жительства. Также можно оставить заявку через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на портале госуслуг.