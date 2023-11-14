Вторник, 14 ноября, 2023
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Консультации магов и астрологов подорожали перед високосным 2024 годом

7info
Изображение от atlascompany на Freepik

Консультации магов и астрологов подорожали в среднем на 40% перед Новым годом, цены на свечи для ритуалов выросли на 20%, сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, цены эзотерики подняли перед наступлением високосного 2024 года. Спрос на их услуги повысился, так как россияне помнят о коронавирусе и локдауне в високосном 2020 году.

Гадание на картах таро подорожало с 4 до 6 тысяч рублей, восковые отливки в среднем стоят 40-80 тысяч вместо 30-60.

В сообщении отмечается, что стоимость воска, из которого делают свечи, в России выросла на 400 рублей, до 1,6 тысяч за килограмм.

Стоимость составления натальной карты увеличилась до 9 тысяч рублей.

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