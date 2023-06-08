Четверг, 8 июня, 2023
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Константин Дараган сделал громкое заявление о Третьей мировой войне

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Константин Дараган, скриншот видео

Третья Мировая война уже идёт, заявил астролог Константин Дараган в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Запись передачи доступна на платформе «Смотрим».

О тяжёлых испытаниях, которые пройдёт мир, Дараган говорил ещё в 2013 году, предсказав переворот на Украине, пандемию, многие другие события.

— С 2014 года начались необратимые процессы, которые остановить практически невозможно. Вопрос в том, в какие моменты мы будем проходить обострения, — отметил Дараган в эфире.

Дараган считает, что нынешняя ситуация дойдёт до уровня Карибского кризиса, при котором угроза применения ядерного оружия станет реальной. Возможен «предупредительный выстрел» в виде проведения ядерных испытаний.

Астролог считает, что экономическая война, введение новых санкций выведут на военные действия.

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