Третья Мировая война уже идёт, заявил астролог Константин Дараган в программе Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Запись передачи доступна на платформе «Смотрим».
О тяжёлых испытаниях, которые пройдёт мир, Дараган говорил ещё в 2013 году, предсказав переворот на Украине, пандемию, многие другие события.
Дараган считает, что нынешняя ситуация дойдёт до уровня Карибского кризиса, при котором угроза применения ядерного оружия станет реальной. Возможен «предупредительный выстрел» в виде проведения ядерных испытаний.
Астролог считает, что экономическая война, введение новых санкций выведут на военные действия.