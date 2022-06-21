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Вторник, 21 июня, 2022

Конкурс по автомногоборью среди подростков прошёл в Рязанском районе

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Татьяна Проводина

Конкурс по автомногоборью среди подростков прошёл в Рязанском районе

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Организовали региональный конкурс областное Минобразования и «Ресурсный центр дополнительного образования» при поддержке Госавтоинспекции Рязанской области, — сообщает МВД. В мероприятии на базе Рязанского железнодорожного колледжа в селе Пощупово участвовали учащиеся техникумов, колледжей и юношеских автошкол.

Юные водители продемонстрировали свои умения и навыки в знаниях ПДД и оказания первой медпомощи, а также показали блестящее фигурное вождение. В состав жюри вошли представители Госавтоинспекции и «Лаборатории безопасности».

Победителями конкурса стали учащиеся Рязанского автотранспортного техникума имени С.А. Живаго, они получили кубок, медали, диплом и памятные призы. Второе место заняла команда Клепиковского технологического техникума, третье – Спасского политехнического техникума.

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