Конкурс по автомногоборью среди подростков прошёл в Рязанском районе

Организовали региональный конкурс областное Минобразования и «Ресурсный центр дополнительного образования» при поддержке Госавтоинспекции Рязанской области, — сообщает МВД. В мероприятии на базе Рязанского железнодорожного колледжа в селе Пощупово участвовали учащиеся техникумов, колледжей и юношеских автошкол.

Юные водители продемонстрировали свои умения и навыки в знаниях ПДД и оказания первой медпомощи, а также показали блестящее фигурное вождение. В состав жюри вошли представители Госавтоинспекции и «Лаборатории безопасности».

Победителями конкурса стали учащиеся Рязанского автотранспортного техникума имени С.А. Живаго, они получили кубок, медали, диплом и памятные призы. Второе место заняла команда Клепиковского технологического техникума, третье – Спасского политехнического техникума.