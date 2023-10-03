Конкурс на замещение должности главы администрации Рязани пройдет 10 ноября

На внеочередном заседании Рязгордумы депутаты решили провести конкурс на замещение должности главы администрации 10 ноября.

В комиссию по проведению конкурса от Рязанской городской Думы вошли председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Сергей Дейнего, глава комитета по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этике Сергей Еремин, председатель комитета по социальным вопросам Роман Калинин, депутат гордумы Александр Чайка.

Вторая половина комиссии будет назначена губернатором Рязанской области.

Также на заседании одобрили внесение поправок в регламент Рязгордумы, временный порядок голосования на заседаниях и правила депутатской этики.