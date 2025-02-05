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Общество

Конференция памяти Фёдора Полетаева объединила представителей разных государств

Валерия Мединская

Министерство иностранных дел РФ сообщает о том, что Международная конференция «Народы СССР и стран Европы в борьбе с нацифашизмом в период Второй мировой войны», приуроченная к 80-летней годовщине гибели Ф.А. Полетаева, объединила представителей России, Италии, Франции, Польши, Узбекистана и Азербайджана.

Организаторами конференции выступили Генеральное консульство России в Генуе, Россотрудничество, администрация города Рязани, Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина и Российское историческое общество.

Конференция состоялась очно и онлайн, объединив исследователей России, Италии, Франции, Польши, Узбекистана и Азербайджана. Рязанскую область представляли заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова, глава администрации города Рязани Виталий Артемов, потомки Героя войны Федора Полетаева, представители региональных вузов, общественных организаций, учреждений культуры.

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От имени губернатора Рязанской области Павла Малкова участников конференции приветствовала заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова. Она отметила, что 2025 год объявлен Президентом РФ Годом защитника Отечества, ознаменован 80-летием Победы. В регионе проходит много тематических мероприятий, в их числе и эта конференция. «Подвиги Героев Великой Отечественной войны мы будем помнить всегда», – подчеркнула она.

Из Генуи с приветственным словом выступили Генеральный консул России в Генуе Мария Ведринская и глава Ассоциации «Рязань-Алессандрия-Генуя» Мара Сканьи. В ходе конференции прозвучали доклады, посвященные участию народов СССР в Движении Сопротивления на территории Европы, современным тенденциям в изучении этой темы. В частности, в Рязани член Ассоциации «Рязань-Алессандрия-Генуя», профессор Института истории и философии Итальянской Швейцарии Д. Росси представил доклад на тему «От Победы над нацизмом в 1945 году до сегодняшних усилий по достижению мира».

Конференция памяти Фёдора Полетаева объединила представителей разных государств Участие в международном мероприятии приняли исследователи из России, Италии, Франции, Польши, Узбекистана и Азербайджана.

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