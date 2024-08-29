Форум древних городов в Рязани, который пройдет 6 и 7 сентября 2024 года, обещает насыщенную программу, полную культурных и этнических мероприятий. Подробно о ней рассказал телеграм-канал Форума.

Основное действие форума будет разворачиваться на Лыбедском бульваре, который станет центром празднования, предлагая гостям разнообразные тематические зоны и активности.

Основные мероприятия форума:

1. Площадь художников:

Выставка древних городов : Откроет для посетителей мир древней архитектуры и истории.

: Откроет для посетителей мир древней архитектуры и истории. Выставка акварельной живописи Софьи Романовой «Рязань. Прогулки по городу» : Презентация уникальных видов города, запечатленных художницей.

: Презентация уникальных видов города, запечатленных художницей. Пленэр от детской творческой студии «Колибри» : Маленькие художники покажут свои умения на открытом воздухе.

: Маленькие художники покажут свои умения на открытом воздухе. Портреты и шаржи от художников : Возможность получить свой портрет или забавный шарж на память.

: Возможность получить свой портрет или забавный шарж на память. Мастер-классы: Проходят с 17:00 до 20:00 6 сентября и с 11:00 до 20:00 7 сентября. Гости смогут попробовать свои силы в различных видах искусства.

2. Этнические площадки:

Разнообразие культур представят зарубежные гости, погружая участников форума в уникальную атмосферу традиций и обычаев.

Шатер узбекской культуры : Национальные танцы и музыка, игра на дойре, традиционные костюмы, керамика, куклы и ковры.

: Национальные танцы и музыка, игра на дойре, традиционные костюмы, керамика, куклы и ковры. Шатер индийской культуры: Йога, гонг-медитация, рисование мандал, варка традиционного индийского чая и танцы с красками Холи.

3. Главная сцена на Лыбедском бульваре:

Фолк-мюзикл «Сказание о любви»: Постановка Рязанского музыкального театра, основанная на «Житии святых Петра и Февронии», символизирующая любовь и супружескую верность. Мюзикл будет исполнен под музыку рязанского композитора Андрея Ильина в современной обработке, а премьерный показ состоится 6 сентября в 19:30.

4. Выступление Валерия Сюткина:

Кульминацией VII Международного форума древних городов станет выступление заслуженного артиста России Валерия Сюткина, известного своими хитами «Москва – Нева», «Я – то, что надо», «Семь тысяч над землей», «Я шагаю по Москве». Концерт пройдет 7 сентября в 21:00 на главной сцене Лыбедского бульвара.

Форум древних городов 2024 года обещает быть интересным и запоминающимся событием, объединяя историю, культуру и искусство на одной площадке.