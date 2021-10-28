Компания Facebook сменила название на Meta

Американская компания Facebook провела ребрендинг и сменила название на Meta. Об этом рассказал Марк Цукерберг во время онлайн-презентации проекта в четверг, 28 октября.

По словам Цукерберга, новое название призвано продемонстрировать, что компания уже не только соцсеть, но и владелец других сервисов: WhatsApp, Instagram, Oculus и других.

Уточняется, что название Meta отсылает к термину «метавселенная».

Фотографию нового логотипа разместил Telegram-канал «Shot».

Напомним, ранее Mail.ru сменила название на VK.