Компания Facebook сменила название на Meta

Американская компания Facebook провела ребрендинг и сменила название на Meta. Об этом рассказал Марк Цукерберг во время онлайн-презентации проекта в четверг, 28 октября.
По словам Цукерберга, новое название призвано продемонстрировать, что компания уже не только соцсеть, но и владелец других сервисов: WhatsApp, Instagram, Oculus и других.
Уточняется, что название Meta отсылает к термину «метавселенная».
Фотографию нового логотипа разместил Telegram-канал «Shot».
Напомним, ранее Mail.ru сменила название на VK.