Mail.ru проведёт ребрендеринг и сменит название на VK

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев объявил о крупном ребрендинге холдинга, пишут РИА Новости.

Так, Mail.ru сменит название на VK.

Кроме того, приставку «VK» получат и другие сервисы экосистемы: «Юлу» переименуют в «VK Объявления», а под брендом «VK Реклама» будут выпускаться все рекламные продукты холдинга. Добродеев также анонсировал новую «VK Музыку».

«Мы будем создавать все новые продукты под брендом VK», — заявил гендиректор Mail.ru.

Как уточняет портал «Roem.ru», необходимость ребрендеринга связана с тем, что больше половины пользователей продуктов Mail.ru ассоциируют её с почтой, а не с остальными проектами холдинга.