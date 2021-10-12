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Вторник, 12 октября, 2021
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Mail.ru проведёт ребрендеринг и сменит название на VK

Александр Ильин

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Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев объявил о крупном ребрендинге холдинга, пишут РИА Новости.

Так, Mail.ru сменит название на VK. 

Кроме того, приставку «VK» получат и другие сервисы экосистемы: «Юлу» переименуют в «VK Объявления», а под брендом «VK Реклама» будут выпускаться все рекламные продукты холдинга. Добродеев также анонсировал новую «VK Музыку».

«Мы будем создавать все новые продукты под брендом VK», — заявил гендиректор Mail.ru.

Как уточняет портал «Roem.ru», необходимость ребрендеринга связана с тем, что больше половины пользователей продуктов Mail.ru ассоциируют её с почтой, а не с остальными проектами холдинга.

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