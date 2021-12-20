Компания «Мармакс» объявила о старте продаж нового жилого квартала «Манхэттен»

Стартовали продажи в новом ультрасовременном квартале бизнес-класса «Манхэттен», который компания «Мармакс» начала строить в центре Рязани, на пересечении улиц Татарская и Пролетарская.

Проект сочетает кардинально новые для города архитектурные решения и интегрированный дизайн среды. Три разноэтажных дома квартала «Манхэттен» объединяет приватный парк с благоустроенным внутренним двором.

Валерия Русакова, коммерческий директор девелоперской компании «Мармакс»:

«Решения квартала “Манхэттен” продиктованы стремлением создать ультрасовременную экосистему, формирующую высокое качество жизни. Мы предусмотрели все нюансы: детально продумали планировки, благоустройство территории, внедрили высокотехнологичное инженерное оборудование. Центром притяжения квартала станет соседский центр — общественное пространство для жителей, где можно отдохнуть, поиграть с соседями в бильярд, заняться спортом в собственном фитнес-зале, поработать в оборудованном коворкинге. Для детей предусмотрен частный детский сад и интерактивная детская игровая комната».

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Архитектурная концепция проекта вдохновлена атмосферой сердца Нью-Йорка, говорится в видеообращении Основателя девелоперской компании «Мармакс» — Юрия Юрова. Основу составляют прямые линии и четкие геометрические формы. Фасады выполнены в виде аркад, нижние ярусы которых переходят в классические полукруглые арки, а верхние приобретают более прямоугольные очертания. Арочные многогранные фасады квартала сложны в исполнении, поэтому редко реализуются в архитектуре. В облицовке применяется качественный керамический кирпич с элементами архитектурной кладки 3D.

Благоустройство территории жилого квартала разработано с учетом современных европейских трендов. Так, вместо асфальта здесь будет современное экологичное покрытие — клинкерная плитка. Во дворе-парке и на общественных террасах будет высажено более 50 видов редких растений из европейских питомников. Для детей будут оборудованы игровые эко-площадки из натуральных материалов. Подобные игровые пространства предоставляют больше возможностей для развития, коммуникации, проявления фантазии, активных и сюжетных игр, чем типовые пластмассовые городки.

Площади квартир в квартале «Манхэттен» составляют 48-139 кв. метров. Авторские планировки позволяют эргономично использовать пространство и реализовать любые дизайнерские идеи. Высота потолков составляет 2,9 метра. Большие панорамные окна наполняют пространство светом, открывают виды на город и дарят чувство свободы. Специальное покрытие окон защищает от ультрафиолетовых лучей. В некоторых квартирах есть приватные террасы.

Инфраструктура проекта сформирована по принципу “15-минутный город”, когда все необходимое находится в шаговой доступности. На лифте можно спуститься не только в двухуровневый подземный паркинг, но и в магазины на первых этажах, где также расположатся кафе, кофейни, салоны красоты.

Управляющая компания премиум-класса заботится о сохранении первозданного вида внутренних пространств комплекса, круглосуточно обеспечивает контроль видеонаблюдения, помогает в решении любых вопросов, связанных с проживанием в комплексе. Все необходимые услуги и помощь можно получить через мобильное приложение.