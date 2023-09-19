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Комитет Госдумы «крайне обеспокоен» нехваткой учебников в рязанских школах

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Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей крайне обеспокоен нехваткой учебной литературы в школах Рязанской области. Об этом написала в телеграм-канале председатель комитета Нина Останина.

Останина пишет о жалобах рязанцев в соцсетях на нехватку учебной литературы по предметам: «Теория вероятности и статистика», «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Некоторым родителям предложили купить учебники за свой счёт.

Депутат обратилась к губернатору Рязанской области Павлу Малкову с просьбой решить проблему. Также она просит привлечь к ответственности должностных лиц.

Ранее администрация Рязани обещала решить проблему с учебниками в школе № 76.

Комитет Госдумы «крайне обеспокоен» нехваткой учебников в рязанских школах

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