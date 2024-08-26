Команда «Дон Террикон» заинтриговала зрителей целью своего участия в музыкальном кубке «Поющий Косопуз 2024»

Официальная Рязанская лига МС КВН начинает знакомить нас с участниками музыкального Кубка «Поющий Косопуз 2024», который состоится 30 августа.

Еще одна команда Фестиваля, сорвавшая овации и получившая любовь рязанского зрителя в прошлом году — команда КВН «Дон Террикон», которая представляет ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. В прошлом году она участвовала в фестивале и получила «Поющий Косопуз 2023» 2 степени.

«Дон Террикон» не соревнуется с другими командами, их цель — … приходите и узнаете …», — загадочно говорят о себе участники команды.

Напомним, в этом году за фигурки Косопузов трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России. Зрителей ждут яркие эмоции, море музыки и юмора. Главным событием вечера станет концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» г. Орёл.

Напомним, билеты на Четвёртый музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» разыгрываются в группе 7info.

Возрастное ограничение 12+