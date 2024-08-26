Понедельник, 26 августа, 2024

Команда «Дон Террикон» заинтриговала зрителей целью своего участия в музыкальном кубке «Поющий Косопуз 2024»

Автор: 7info 2

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Фото: vk.com/ryazanligakvn

Официальная Рязанская лига МС КВН начинает знакомить нас с участниками музыкального Кубка «Поющий Косопуз 2024», который состоится 30 августа.

Еще одна команда Фестиваля, сорвавшая овации и получившая любовь рязанского зрителя в прошлом году — команда КВН «Дон Террикон», которая представляет ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. В прошлом году она участвовала в фестивале и получила «Поющий Косопуз 2023» 2 степени.

«Дон Террикон» не соревнуется с другими командами, их цель — … приходите и узнаете …», — загадочно говорят о себе участники команды.

Напомним, в этом году за фигурки Косопузов трёх степеней будут бороться команды КВН со всей России. Зрителей ждут яркие эмоции, море музыки и юмора. Главным событием вечера станет концерт вице-чемпиона Высшей лиги КВН — команды «Ровеньки» г. Орёл.

Напомним, билеты на Четвёртый музыкальный Кубок КВН «Поющий Косопуз» разыгрываются в группе 7info.

Возрастное ограничение 12+

Команда "Дон Террикон" заинтриговала зрителей целью своего участия в музыкальном кубке "Поющий Косопуз 2024"
Команда "Дон Террикон" заинтриговала зрителей целью своего участия в музыкальном кубке "Поющий Косопуз 2024"

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