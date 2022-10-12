Среда, 12 октября, 2022
Татьяна Проводина

Коллектив Рыбновской железнодорожной больницы поздравили с Днём компании ОАО «РЖД»

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Фото с сайта Рязанской областной думы

11 октября зампред Рязанской областной думы Николай Макариков побывал в многопрофильном учреждении здравоохранения «Больница «РЖД-Медицина» в Рыбном. Он поздравил сотрудников с Днём компании РЖД.

Рыбновская больница – лечебно-диагностический и консультативный центр. Он оказывает стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь по самым современным стандартам.

На сегодня «РЖД-Медицина» в числе лидеров вакцинации в Рязанской области. В частности, от поликлиники работают круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса и гриппа на ж/д вокзалах Рязань-1 и Рязань-2.

Парламентарий вручил ценный подарок областной думы за заслуги в профессиональной деятельности врачу функциональной диагностики Надежде Яценко.

Коллектив медучреждения поблагодарил депутата за внимание к медработникам.

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