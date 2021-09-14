Коллектив кардиодиспансера пополнили молодые специалисты

Главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов представил трудовому коллективу молодых специалистов.

В медучреждение пришли работать семь выпускников РязГМУ им. академика И.П. Павлова и трое выпускников Рязанского медицинского колледжа. Часть молодых врачей и медсестер получила профильное образование в рамках целевого набора. Многие во время учебы работали в кардиодиспансере в качестве специалистов среднего или технического звена.

Кадровой политике в диспансере уделяется самое серьезное внимание. С тем, чтобы обеспечить пополнение коллектива, у нас выстроено плотное взаимодействие с РязГМУ и медколледжем, на системной основе ведется профориентационная работа в школах, – говорит главный врач Рязанского кардиодиспансера, кандидат медицинских наук Александр Данилов. – Подготовка высоко квалифицированных специалистов, обеспечение преемственности в кардиологии – одна из задач федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и его регионального сегмента, в целом – нацпроекта «Здравоохранение». Мы стараемся выполнять ее как можно качественнее.

По словам Александра Данилова, молодым специалистам оказывают поддержку опытные наставники. Это помогает быстрее адаптироваться к новым условиям, овладевать необходимыми профессиональными знаниями и навыками. «Для нас важно в полной мере обеспечить наших пациентов качественной и доступной высокотехнологичной помощью. Поэтому подготовка медработников должна постоянно совершенствоваться. В перспективе сегодняшним молодым специалистам предстоит делать сложнейшие операции, заниматься исследованиями, внедрять передовые разработки. Система наставничества, эффективно выстроенная в кардиодиспансере, поможет нашим начинающим коллегам достичь успеха на этом пути», – подчеркивает Александр Данилов.

Молодой врач-кардиолог 5-ого отделения Александр Чучунов в медицину пришел по призванию. «Кардиология для меня всегда была особо интересной, поэтому выбрал именно это направление. У нас замечательное отделение, старшие коллеги всегда во всем помогают», – говорит Александр Чучунов.

Медсестра 6-ого отделения Элеонора Жемчужникова после окончания Рязанского медколледжа работает в кардиодиспансере уже месяц. «Сердце – самый главный орган в организме, мне всегда была интересна его работа, его функции, я писала диплом по этой теме. Поэтому пришла сюда и не пожалела. Очень хороший коллектив, медсестры доброжелательные, помогают во всем, учат и я уже многое освоила. Планирую продолжить учебу – уже в Рязанском медицинском университете, – отмечает Элеонора Жемчужникова.

На фото не все молодые специалисты, пришедшие работать в Рязанский кардиодиспансер летом этого года. Даже у начинающих медработников график очень плотный. Часть из них вместе с наставниками были заняты оказанием помощи тяжелым пациентам и не могли оставить свой пост.