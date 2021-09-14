Коллектив кардиодиспансера пополнили молодые специалисты

Главный врач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов представил трудовому коллективу молодых специалистов.
В медучреждение пришли работать семь выпускников РязГМУ им. академика И.П. Павлова и трое выпускников Рязанского медицинского колледжа. Часть молодых врачей и медсестер получила профильное образование в рамках целевого набора. Многие во время учебы работали в кардиодиспансере в качестве специалистов среднего или технического звена.
По словам Александра Данилова, молодым специалистам оказывают поддержку опытные наставники. Это помогает быстрее адаптироваться к новым условиям, овладевать необходимыми профессиональными знаниями и навыками. «Для нас важно в полной мере обеспечить наших пациентов качественной и доступной высокотехнологичной помощью. Поэтому подготовка медработников должна постоянно совершенствоваться. В перспективе сегодняшним молодым специалистам предстоит делать сложнейшие операции, заниматься исследованиями, внедрять передовые разработки. Система наставничества, эффективно выстроенная в кардиодиспансере, поможет нашим начинающим коллегам достичь успеха на этом пути», – подчеркивает Александр Данилов.
Молодой врач-кардиолог 5-ого отделения Александр Чучунов в медицину пришел по призванию. «Кардиология для меня всегда была особо интересной, поэтому выбрал именно это направление. У нас замечательное отделение, старшие коллеги всегда во всем помогают», – говорит Александр Чучунов.
На фото не все молодые специалисты, пришедшие работать в Рязанский кардиодиспансер летом этого года. Даже у начинающих медработников график очень плотный. Часть из них вместе с наставниками были заняты оказанием помощи тяжелым пациентам и не могли оставить свой пост.