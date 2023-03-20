Понедельник, 20 марта, 2023
Татьяна Проводина

Коллектив ДДТ «Своя КОМпания» завоевал награды всероссийского хореографического конкурса

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Фото предоставлено Марией Тишковой

Коллектив Дворца детского творчества «Своя КОМпания» принял участие на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Культурные каникулы».

19 марта 2023 года хореографический коллектив Рязанского городского Дворца детского творчества «Своя КОМпания» принял участие на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Культурные каникулы», который проходил в студенческом дворце культуры РГАТУ.

Фестиваль состоялся при поддержке Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина, кафедра искусства хореографа; при информационной поддержке «Русского Национального балета «Кострома»; при поддержке Международной танцевальной ассоциации «Royal Line Group», Италия.

По итогам конкурса педагогам хореографического коллектива «Своя КОМпания» О.М. Кочетковой и М.С. Григоровой были вручены Благодарности от организаторов конкурса за подготовку и участие детей во Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Культурные каникулы».

Хореографический коллектив «Своя КОМпания» стал:

ЛАУРЕАТОМ I степени в номинации «Современный танец», 9-12 лет;

ЛАУРЕАТОМ I степени в номинации «Эстрадный танец», 9-12 лет;

Обладателем СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЗА «За творческое мышление и поиск нового в эстрадной и современной хореографии».

Администрация Дворца детского творчества поздравляет хореографический коллектив «Своя КОМпания» с победой и желает творческих успехов!

Коллектив ДДТ «Своя КОМпания» завоевал награды всероссийского хореографического конкурса
Коллектив ДДТ «Своя КОМпания» завоевал награды всероссийского хореографического конкурса
Коллектив ДДТ «Своя КОМпания» завоевал награды всероссийского хореографического конкурса
Коллектив ДДТ «Своя КОМпания» завоевал награды всероссийского хореографического конкурса
Коллектив ДДТ «Своя КОМпания» завоевал награды всероссийского хореографического конкурса

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