Коллектив ДДТ «Своя КОМпания» завоевал награды всероссийского хореографического конкурса

Коллектив Дворца детского творчества «Своя КОМпания» принял участие на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Культурные каникулы».

19 марта 2023 года хореографический коллектив Рязанского городского Дворца детского творчества «Своя КОМпания» принял участие на Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Культурные каникулы», который проходил в студенческом дворце культуры РГАТУ.

Фестиваль состоялся при поддержке Института славянской культуры РГУ им. А.Н. Косыгина, кафедра искусства хореографа; при информационной поддержке «Русского Национального балета «Кострома»; при поддержке Международной танцевальной ассоциации «Royal Line Group», Италия.

По итогам конкурса педагогам хореографического коллектива «Своя КОМпания» О.М. Кочетковой и М.С. Григоровой были вручены Благодарности от организаторов конкурса за подготовку и участие детей во Всероссийском фестивале-конкурсе хореографического искусства «Культурные каникулы».

Хореографический коллектив «Своя КОМпания» стал:

ЛАУРЕАТОМ I степени в номинации «Современный танец», 9-12 лет;

ЛАУРЕАТОМ I степени в номинации «Эстрадный танец», 9-12 лет;

Обладателем СПЕЦИАЛЬНОГО ПРИЗА «За творческое мышление и поиск нового в эстрадной и современной хореографии».

Администрация Дворца детского творчества поздравляет хореографический коллектив «Своя КОМпания» с победой и желает творческих успехов!