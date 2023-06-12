Колёсный теплоход «Золотое кольцо» прибыл в Касимов

В понедельник, 12 июня, в Касимов впервые за долгое время прибыл трёхпалубный теплоход «Золотое кольцо». Судно было спущено на воду в 2019 году.

Отличительная особенность теплохода — он колёсный. Осадка позволяет ему передвигаться по мелководной Оке. Это его первый рейс с туристами.

Тур на теплоходе рассчитан на 10 дней. Маршрут: Нижний Новгород — Кинешма — Кострома — Ярославль — Углич — Москва — Рязань — Касимов — Муром — Павлово — Нижний Новгород.

Теплоход отчалит из Касимова около 13 часов.

Фото из Телеграм канала Типичный Касимов

Фото из группы Автоклуб города Касимов ВКонтакте