Понедельник, 12 июня, 2023
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Колёсный теплоход «Золотое кольцо» прибыл в Касимов

Татьяна Проводина
Фото из Телеграм канала Типичный Касимов

В понедельник, 12 июня, в Касимов впервые за долгое время прибыл трёхпалубный теплоход «Золотое кольцо». Судно было спущено на воду в 2019 году.

Отличительная особенность теплохода — он колёсный. Осадка позволяет ему передвигаться по мелководной Оке. Это его первый рейс с туристами.

Тур на теплоходе рассчитан на 10 дней. Маршрут: Нижний Новгород — Кинешма — Кострома — Ярославль — Углич — Москва — Рязань — Касимов — Муром — Павлово — Нижний Новгород.

Теплоход отчалит из Касимова около 13 часов.

Колёсный теплоход «Золотое кольцо» прибыл в Касимов

Фото из Телеграм канала Типичный Касимов

Колёсный теплоход «Золотое кольцо» прибыл в Касимов

Фото из группы Автоклуб города Касимов ВКонтакте

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