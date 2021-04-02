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Суббота, 3 апреля, 2021
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Количество жалоб рязанцев на работу транспорта вечером снизилось

7info7

Жители отдалённых районов Рязани стали реже жаловаться на работу общественного транспорта вечером. Об этом заявила руководитель управления транспорта администрации города Ирина Черноусова.

Мониторинг работы автобусов и маршруток утром и вечером проводится каждый день. На конечных остановках дежурят работники мэрии, они проверяют количество вышедшего на линию подвижного состава, его наполняемость, соблюдение перевозчиками расписания движения.

Особое внимание уделяется качеству работы автобусов в период с 21 до 23 часов, отметила Черноусова.

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