Количество жалоб рязанцев на работу транспорта вечером снизилось

Жители отдалённых районов Рязани стали реже жаловаться на работу общественного транспорта вечером. Об этом заявила руководитель управления транспорта администрации города Ирина Черноусова.

Мониторинг работы автобусов и маршруток утром и вечером проводится каждый день. На конечных остановках дежурят работники мэрии, они проверяют количество вышедшего на линию подвижного состава, его наполняемость, соблюдение перевозчиками расписания движения.

Особое внимание уделяется качеству работы автобусов в период с 21 до 23 часов, отметила Черноусова.