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Количество экспортных отправлений Почтой России выросло на 28% в первом квартале 2021 г.

7info7
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Всего за первый квартал 2021 г. Почта России доставила 1,2 млн экспортных отправлений. Из них почти половину составляют посылки малых и средних предпринимателей. Среди самых популярных экспортных направлений: США – 32,6%, Германия – 8,2%, Великобритания – 5,7%, и Украина – 5%. 

Сегодня на Почту России приходится свыше 90% в несырьевом экспорте среди отправлений логистическими компаниями. Значительная часть экспортеров – это малый и средний бизнес (МСП), например, русские промыслы, молодые «мейкеры» из российских регионов, производители украшений, одежды и обуви. Количество МСП в экспорте Почты с каждым годом растет. По итогам первого квартала 2021 г. доля МСП составила 48% от общего числа экспортных отправлений.  Количество малых и средних предпринимателей увеличилось на 27% по сравнению с первым кварталом 2019 г. 

В 2020 г. Почта России предоставила экспортерам возможность подтверждать нулевую ставку НДС через личный кабинет на сайте Почты. В Берлине открылся первый в Европе фулфилмент-центр Почты, в котором могут храниться и комплектоваться товары российских экспортеров. В 2020 г. Почта России подписала с Почтой Армении соглашение о снижении тарифов на доставку в три раза. А в первом квартале 2021 г. Почта запустила крупнейшую в России сеть drop-off пунктов для приема отправлений от продавцов и интернет-магазинов.

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