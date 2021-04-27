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В 2021 году россияне, находящиеся в запасе, будут призваны на военные сборы в вооружённые силы РФ и органы ФСБ. Об этом гласит указ президент РФ Владимира Путина, в силу он вступил 26 апреля. «Парламентская газета» разъяснила, кого могут призвать на военные сборы, кто входит в запас и кому сборы не грозят.

Из кого формируется запас?

В запас входят граждане, уволенные с военной службы с зачислением в запас ВС РФ, граждане, успешно окончившие военный вуз или военный центр при гражданском вузе. Также в запасе находятся те, кто освобождён или получил отсрочку от призыва, отметили 27-летие и до этого не служили в армии, уволены с воинской службы и поставлен на учёт в военкомате.

В запас входят также женщины, получившие военно-учётную специальность. Также в запасе состоят те, кто прошёл альтернативную гражданскую службу.

Могут ли призывать на сборы сразу после службы в армии?

Впервые на сборы могут призвать через два года после увольнения с военной службы. Затем повестки могут присылать не чаще, чем раз в три года.

Кого освободят от сборов?

От сборов освобождаются люди, занятые на посевных и уборочных работах, педагоги, учащиеся и студенты очной формы. Заочников освобождают от сборов только в период аттестации и написания дипломных работ.

Не грозят сборы отцам трёх и более детей, гражданам, находящимся за пределами РФ. На сборы не призовут мужчин, имеющих ряд оснований для отсрочки от призыва в армию (временно негодны, должны ухаживать за больным родственником, воспитывают ребёнка без матери, имеют ребёнка и беременную жену, участвуют в избирательной кампании), граждан, у которых есть бронь от органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН, ФСС, таможни или государственной противопожарной службы.

На сборы не вызывают гражданский персонал ВС РФ и других войск и силовых структур, лётно-технический состав и персонал авиации и железной дороги. Это же касается экипажей морского, речного и рыбопромыслового флота.

Освобождаются от военных сборов депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы. Не призывают людей, которые сидят в тюрьме, имеют непогашенную судимость и граждан, в отношении которых ведётся предварительное следствие.