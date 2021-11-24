ŠKODA предлагает рязанцам безопасный автомобиль для всей семьи

Чешская автомобильная марка ŠKODA — одна из самых динамично развивающихся в мире. История компании насчитывает более чем 120-летний опыт работы.

В компании ŠKODA руководствуются принципом, что семья — это целый уникальный мир, который растет, развивается и всегда находится в движении. Вдохновляясь разнообразием семей и их образом жизни, автомобили ŠKODA создаются с заботой обо всех домочадцах, в том числе и о четвероногих.

В разнообразном модельном ряду бренда вы сможете подобрать то, что нужно именно вам. Каждый автомобиль продуман до мельчайших деталей. Вы ощутите простор, насладитесь функциональностью и технологичностью, а главное — оцените безопасность представленных машин. Модели ŠKODA неоднократно были удостоены высшего рейтинга по системе Европейского комитета по оценке безопасности автомобилей Euro NCAP.

Все модели оснащены высокотехнологичными ассистирующими системами, которые помогают быстро и правильно реагировать на самые различные ситуации на дороге. Так, ŠKODA OCTAVIA оснащена матричными светодиодными фарами, адаптивным круиз-контролем и камерой, отслеживающей дорожную разметку. А ŠKODA RAPID в обязательном порядке оборудован электронной системой поддерживания курсовой устойчивости ECS. Некоторые из встроенных систем способны самостоятельно предотвратить ДТП.

Каждый автомобиль ŠKODA наполнен практичными приспособлениями — Simply Clever решениями. Это ряд продуманных деталей, которые делают повседневное использование автомобиля более легким и комфортным. Отсек для бутылок, держатели для мультимедийных устройств, переносной фонарик, багажная сетка, сиденья VARIOFLEX, виртуальная педаль для багажника, складывающийся фаркоп, крепежные элементы — это лишь небольшой перечень, который сделает вашу жизнь проще.

Узнать более подробную информацию об автомобилях ŠKODA, наличии, комплектации и актуальных ценах, а также записаться на тест-драйв можно на сайте дилерского центра ŠKODA «ЧЕХИЯ АВТО»: https://chehia-avto.ru/.

Телефон: 8 (491-29) 5-55-58

Дилерский центр «Чехия Авто»: 390006, г. Рязань, ул. Есенина, 1Б (выезд на Солотчу).