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Клычков предложить создать отряды теробороны для орловцев

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Губернатор Андрей Клычков предложить создать отряды теробороны в Орловской области, пишет ОрелТаймс.

Он назвал их объединениями «нормальных, патриотичных мужчин». Глава региона уже написал письма в Минобороны, чтобы орловцы получили возможность пользоваться на стрельбищах оружием.

«Чтобы мужики собрались и прошли обучение по медицине, тактике, стрельбе», — сказал Клычков.

Поручение на формирование таких групп есть в районах. Губернатор выразил надежду, что сами отряды теробороны не потребуются для выполнения боевых задач.

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