Клиенты ВТБ вдвое увеличили посещаемость бизнес-залов с Mir Pass

В январе состоятельные клиенты ВТБ воспользовались сервисом Mir Pass свыше 26 тысяч раз. Это вдвое превосходит результат декабря. Проходы в российские бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов выросли в 1,8 раза, превысив 23 тысячи. Почти в четыре раза – до 3 тысяч – увеличился спрос на посещение зон отдыха в зарубежных аэропортах.

Самые посещаемые российские бизнес-залы расположены в московских аэропортах Шереметьево, где клиенты воспользовались сервисом около 10 тысяч раз, Домодедово (6 тысяч), Внуково (4 тысячи) и в Санкт-Петербурге, Пулково (почти 3 тысячи). Среди регионов лидером являются аэропорты в городах Сочи, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды и Казань. Среди зарубежных направлений лидерами по числу посещений бизнес-залов являются страны Азии и Ближнего Востока.

ВТБ первым из российских банков запустил для клиентов Private Banking и «Привилегии» сервис Mir Pass в начале декабря прошлого года. Он стал единственной альтернативой ушедшему из России Priority Pass и позволяет владельцам премиальных карт Mir Supremeбесплатно посещать более 100 бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов России и за рубежом.

«Работая с состоятельными клиентами, важно придерживаться высоких стандартов качества, поэтому в ситуации ухода партнеров с российского рынка мы находим замещающие решения и внедряем новые программы лояльности. В преддверии новогодних каникул мы первыми запустили Mir Pass и рады, что с декабря он был востребован более 40 тысяч раз. В весенние праздники мы также ожидаем повышенный интерес к сервису с учетом планируемого расширения направлений», – прокомментировала Юлия Безменова, руководитель управления по развитию бизнеса Private Banking и «Привилегии» ВТБ.

Сервис Mir Pass создан на основе международного оператора бизнес-залов ON PASS. После регистрации через сервисы ВТБ Онлайн и «Привет, Мир!» клиентам Private Banking и «Привилегии» доступен QR-код, который необходимо предъявить администратору бизнес-зала аэропорта или ж/д вокзала, входящего в программу ON PASS, даже если карты Mir Supreme в этот момент нет под рукой.