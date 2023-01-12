Четверг, 12 января, 2023
Татьяна Проводина

Клиенты ВТБ смогут вносить наличные в банкоматах по QR-коду

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Image by Freepik

ВТБ продолжает расширять функционал своих устройств самообслуживания. Теперь клиенты могут внести наличные на дебетовую или кредитную карту по QR-коду с помощью мобильного приложения ВТБ Онлайн. Новый функционал доступен на всех устройствах с функцией приема наличных.

Для того, чтобы внести наличные, клиенту необходимо отсканировать QR-код, размещенный на главном экране банкомата, выбрать в мобильном приложении карту для пополнения, а в банкомате внести наличные и подтвердить сумму принятых средств.

«Ранее ВТБ уже реализовал для пользователей возможность снятия наличных в банкоматах по QR-коду. Это избавляет от необходимости всегда носить с собой пластик, если вам срочно понадобились наличные. Ежемесячно наши клиенты уже совершают таким способом десятки тысяч операций, снимая за один раз в среднем по 20 тысяч рублей. Поэтому мы предусмотрели для клиентов удобную и безопасную возможность пополнения счета без использования карты. Пластик все больше становится формальным продуктом, и все больше операций можно совершать через смартфон», — отметил Сергей Панюшкин, начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса ВТБ.

Вносить наличные по QR-коду можно в мобильном приложении ВТБ Онлайн версии 17.7 и выше на устройствах с платформой Android. Для пользователей с устройствами на операционной системе iOS скоро появится возможность снимать и вносить по QR через мобильную версию интернет-банка.

ВТБ обладает одной из крупнейших в России банкоматных сетей, которая насчитывает порядка 14,4 тысяч устройств самообслуживания в более чем 1,5 тысяч населенных пунктов.

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