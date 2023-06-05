Клиенты ВТБ смогут решить вопросы с реструктуризацией кредита по звонку

ВТБ запускает единый сервис по реструктуризации беззалоговых кредитов. Чтобы предотвратить или справиться с непростой финансовой ситуацией, заемщики смогут позвонить в банк и оставить заявку на пересмотр кредитных обязательств. Клиенту останется прийти в офис лишь для подписания документов.

Чтобы воспользоваться сервисом реструктуризации беззалоговых кредитов, заемщику достаточно позвонить по единому номеру банка ВТБ 1000 и оставить заявку на реструктуризацию. Скоринговая модель банка проанализирует финансовую ситуацию и подберет наиболее подходящую программу. Решение принимается в течение 1 минуты во время звонка, услуга бесплатна. После положительного решения клиенту останется приехать в офис, чтобы подписать документы с новыми условиями по кредиту. Сервисом могут воспользоваться действующие клиенты ВТБ как без, так и с просроченной задолженностью, у которых оформлены кредитная карта или кредит наличными.

«Реструктуризация – один из эффективных и надежных инструментов для стабилизации финансового состояния и возвращения к привычному графику платежей. Ключевой приоритет ВТБ – обеспечить исключительное качество обслуживания клиентов, их своевременную и полноценную поддержку. Сегодня более 95% заемщиков возвращаются к стабильному графику, справляются с задолженностью и продолжают обслуживаться в банке. Именно поэтому мы стремимся расширить варианты финансовой помощи и сделать их максимально доступными, простыми и быстрыми для подключения, в том числе и для предотвращения возникновения задолженности. Если раньше для реструктуризации кредита нужно было неоднократно приходить в офис, теперь любой заемщик с кредитом наличными или кредитной картой, сможет получить консультацию и оставить заявку на реструктуризацию по звонку. Это позволит увеличить число клиентов, которым мы поможем, и в перспективе выстроить с ними еще более долгосрочные и доверительные отношения», – комментирует Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования – вице-президент ВТБ.

По итогам 2022 года ВТБ восстановил график платежей по кредитам более чем для 1,6 млн розничных клиентов. Это 95% от общего числа заемщиков, столкнувшихся в прошлом году с финансовыми сложностями. Одним из эффективных инструментов урегулирования стала реструктуризация кредитов. После нее более 80% клиентов справляются с задолженностью и продолжают обслуживаться в банке.